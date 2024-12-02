«Автомобилист» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Спартак».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.60.

«Оба соперника сейчас явно на спаде. «Автомобилист» в предыдущие две недели сумел обыграть в основное время только ещё более проблемный «Авангард». Команда Заварухина уступает не только таким мощным оппонентам, как «Трактор», но и скромным «Куньлуню» с «Нефтехимиком». Впрочем, внутри «Спартака» настроение ещё менее томное. В Екатеринбурге хотя бы не ведут длительных разборок со звёздами команды. У красно-белых одна эпопея с Голдобиным чего стоит. Да и позорная разница шайб в трёх последних проигранных матчах (5-14) оптимизма не добавляет.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Хозяевам команда Жамнова, наверное, всё-таки сможет забить больше двух раз – потому что те сами мастера напожарить в своей зоне и пропускать необязательными сериями. Поэтому весёлый хоккей зрителей точно порадует, они увидят больше 6 шайб. Вероятность победы хозяев менее очевидна, но всё-таки советовал бы поставить на них. «Спартаку» в его нынешнем состоянии не хватает ни классных спецбригад, ни результативности ударных звеньев, ни глубины атаки. В каждом из этих компонентов «Автомобилист» чуть сильнее», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».