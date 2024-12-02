«Салават Юлаев» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Уфе

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.25.

«Салават» в предыдущие две недели терял очки в Нижнекамске и Тольятти, не мог забить больше двух шайб и по градусу тусклости атакующей игры выглядел типичным середняком лиги. Однако стоило легионеру Ливо вернуться из списка травмированных, как уфимцы преобразились, заиграли намного мощнее, креативнее – и с позиции силы. Четыре шайбы крепкому «Витязю» и пять одному из лидеров Запада «Спартаку» — против таких соперников гостям точно просто не будет.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» и сам любит поиграть с акцентом на нападение, и другим даёт. Скорее всего, это будет самый результативный матч дня. А что касается исхода, то предпочтительнее выглядит всё же ставка на победу челябинцев со скромной разницей. Команда выбирается из ноябрьского мини-спада, грубых ошибок в защите всё меньше, а в атаке могут забросить все четыре звена. Зацементировать свою зону в матче со столь динамичным и разноплановым соперником у «Салавата» точно не получится», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».