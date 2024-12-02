«Рома» — «Аталанта»: получи фрибеты от БЕТСИТИ в «Новогодней миссии»!

2 декабря в рамках чемпионата Италии «Рома» примет на своём поле «Аталанту». Встреча 14-го тура состоится в Риме и стартует в 22:45 мск. В преддверии центрального матча дня всем клиентам БЕТСИТИ доступно участие в розыгрыше 25 000 000 рублей в «Новогодней миссии», где вас ждут квесты, ставки и бонусы.

«Рома» находится в кризисе. Римляне никак не могут найти свою игру, и у них не получается показывать стабильные результаты. Из-за этого в клубе проходят масштабные перестановки. Только в текущем сезоне руководство коллектива сменило трёх главных тренеров. На смену Даниэле Де Росси пришёл Иван Юрич, но затем убрали и его, а теперь клуб возглавил Клаудио Раньери. Для этого тренер специально возобновил карьеру.

Римляне не могут одержать победу на протяжении пяти матчей с учётом всех турниров. Однако небольшой повод для оптимизма у них всё же есть. Раньери постепенно знакомится с командой и налаживает игровые связи. На прошлой неделе «Рома» спаслась от поражения в выездном матче Лиги Европы против «Тоттенхэма» (2:2). Два гола итальянцев были отменены после просмотра VAR. Спасительный мяч забил Матс Хуммельс на 90+1-й минуте.

«Аталанта», напротив, набрала приличный ход. Коллектив из Бергамо идёт с победной серией из семи поединков. В Лиге чемпионов итальянцы на выезде разгромили швейцарский «Янг Бойз» (6:1). В последний раз бергамаски проиграли более двух месяцев назад. Команда Джан Пьеро Гасперини не знает поражений 12 матчей подряд.

«Аталанта» набрала 28 очков и перед 14-м туром занимала вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе римлян лишь 13 баллов и 12-е место. В личных встречах «Рома» не может победить четыре матча подряд.

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