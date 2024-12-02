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«Ахмат» — «Динамо»: когда матч РПЛ, кто фаворит, ставки и коэффициенты

«Ахмат» — «Динамо»: когда матч РПЛ, кто фаворит, ставки и коэффициенты
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В понедельник, 2 декабря, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч «Ахмат» — «Динамо» Москва, который завершит 17-й тур чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.04, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 3.50 — около 28% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии с коэффициентом 4.00.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики считают, что матч в Грозном получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но не исключают 2:1 в пользу гостей.

Сейчас уже точно можно сказать, что у Сергея Ташуева не получилось нахрапом исправить ситуацию в «Ахмате». Специалиста назначили главным тренером в начале сентября этого года, однако грозненский клуб не только вылетел из Пути РПЛ Кубка России, но и плотно обосновался в зоне вылета чемпионата России. Отставание от безопасного 12-го места составляет шесть очков, а зубастых конкурентов здесь хватает.

«Динамо» выглядит на фоне «Ахмата» куда опаснее. Во-первых, столичная команда не проигрывает на протяжении пяти туров в РПЛ, добыв на этом отрезке три победы. От топ-3 отставание составляет всего три очка. Во-вторых, на неделе ей удалось выбить из Пути РПЛ Кубка России «Локомотив», хотя в первом матче противостояния случилось поражение.

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