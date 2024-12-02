«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: кто фаворит матча НХЛ, во сколько начало, ставки и прогнозы

3 декабря состоится встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Матч пройдёт на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Рейнджерс» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Нью-Джерси» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 36% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Нью-Йорке получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.65. Если обе команды забьют во всех периодах, сыграет коэффициент 7.90 (в районе 13% вероятности). Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.50.

«Рейнджерс» прервали пятиматчевую серию поражений, с горем пополам обыграв «Монреаль» (4:3). Сгодится ли это для возвращения уверенности и начала эмоционального подъёма? Конечно, нет. «Канадиенс» занимают последнюю строчку в Восточной конференции и предпоследнюю – в сводной таблице НХЛ. Такого соперника нужно было громить. Вместо этого «синерубашечники» заставили болельщиков нервничать и вырвали победу в самой концовке.

С «Нью-Джерси» ничего подобного не происходит. 11 из 16 последних матчей выиграны, из них 10 — в основное время. Совсем другое дело. В отличие от «синерубашечников», «Дэвилз» играют агрессивно, здорово прессингуют и радуют болельщиков большим количеством заброшенных шайб.