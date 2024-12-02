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Болельщица ФК «Сочи» с инвалидностью вручила приз Начо за БЕТСИТИ лучший гол первого круга

Болельщица ФК «Сочи» с инвалидностью вручила приз Начо за БЕТСИТИ лучший гол первого круга
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Футболист ФК «Сочи» Игнасио Сааведра (Начо) получил награду за лучший гол команды в первом круге чемпионата Первой лиги перед началом заключительного матча 2024 года с ФК «КАМАЗ» (2:0). В преддверии международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, приз за БЕТСИТИ лучший гол первого круга вручила преданная поклонница «Сочи» Яна Тимошенко вместе со своим папой. Начо в ответ подарил девушке игровую футболку со своим автографом.

У Яны спинальная мышечная атрофия 2-го типа, она не может двигаться, работает только левая рука. При этом девушка старается вести активный образ жизни, постоянно помогает клубу и даже работает в коммерческом отделе.

Гол Начо в ворота «Нефтехимика» болельщики сочинцев признали лучшим в первом круге. Голосование проводилось в телеграм-канале клуба. За точный удар чилийца проголосовали 43% болельщиков. Его гол можно посмотреть здесь.

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