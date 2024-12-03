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Определены шансы «Байера» выбить «Баварию» из Кубка Германии

Определены шансы «Байера» выбить «Баварию» из Кубка Германии
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Во вторник, 3 декабря, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится матч 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенцам. Сделать ставку на победу «Баварии» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности.

Шансы увидеть победу «Байера» по итогам 90 минут соразмерны с шансами увидеть дополнительно время. Коэффициенты находятся в районе 4.30-4.40, вероятность — в районе 22-23%.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча 1/8 финала Кубка Германии в Мюнхене получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.44, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Итоговый успех «Баварии» доступен за 1.45 (около 67% вероятности). Если в следующий раунд пройдёт «Байер», зайдёт коэффициент 3.00 (33%).

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