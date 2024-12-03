«Бавария» — «Байер»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка Германии «Бавария» — «Байер».

Ставка: «Байер» не проиграет в основное время за 2.08.

После разгромного поражения от «Барселоны» мюнхенская команда одержала шесть побед подряд над довольно скромными оппонентами. Затем была удачная домашняя игра с французским «ПСЖ» (1:0) в Лиге чемпионов. Но в последнем матче пришлось разделить очки с дортмундской «Боруссией» (1:1) на выезде.

«Байер» теперь далёк от своей прошлогодней формы, но недооценивать его — себе дороже. В нынешнем сезоне клуб Хаби Алонсо идёт на третьем месте в чемпионате Германии и на шестом месте — в Лиге чемпионов. В обоих случаях за лидерские позиции возможность побороться до сих пор выглядит вполне реально. В обоих турнирах дистанция не превышает семи очков.

Кроме того, посмотрите на результаты леверкузенцев. После неприятного поражения от «Ливерпуля» (0:4) они провели четыре матча в разных турнирах. Сначала подарили очки «Бохуму» (1:1), но затем разгромили «Хайденхайм» (5:2) и «Ред Булл Зальцбург» (5:0), забив по пять мячей в каждом случае. На прошедших же выходных на выезде дожали берлинский «Унион» (2:1).

Что это сулит «Баварии»? Строго говоря, ничего хорошего. Подопечные Хаби Алонсо в отличной форме, а сам испанский специалист пока что очень удачно выступает против мюнхенского клуба. За четыре противостояния избежал поражения и добыл две победы на домашнем стадионе. В гостях тоже получается неплохо — два ничейных исхода при трёх забитых мячах суммарно. Нормально!

Конечно, «Бавария» попытается играть с позиции силы. Но «Байер» в нынешнем состоянии обязан как минимум давать бой. Тем более что в последнем матче баварцы лишились своей основной забивной силы — Гарри Кейн покинул поле на 33-й минуте, его восстановление займёт около двух недель. При таких раскладах можно даже подумать над Х2 в основное время.