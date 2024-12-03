Названы шансы «Вашингтона» выиграть пятый матч подряд

4 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра пройдёт на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Вашингтон» идёт на серии из четырёх побед, во всех случаях команда забивала как минимум четыре гола.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Сан-Хосе» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.60 (около 21% вероятности). Поставить на ничью после 60 минут можно за 4.40 (22%).

Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.40, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.54.