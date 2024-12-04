Определён фаворит матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

В среду, 4 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.49, что даже приблизительно переваливает за 65% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 6.90 — это около 14 % вероятности. Ничейных исход более вероятен, коэффициент в районе 4.90 (21%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Эмирейтс». Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.