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Названы шансы «Ливерпуля» выиграть пятый матч подряд в АПЛ

В среду, 4 декабря, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

«Ливерпуль» идёт на серии из четырёх побед в АПЛ. Мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка после 13 встреч.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 4.45 — около 22% вероятности. Ничейный исход чуть более вероятен — 4.20 (24%).

Вместе с тем аналитики предполагают результативный футбол в Ньюкасле. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.