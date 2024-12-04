«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.80.

Уж больно хороший ход набрал «Ливерпуль». 15 побед за 16 матчей в разных турнирах — это очень круто. Пока «Ливерпуль» хорош, солиден и результативен. И эта стабильность принесла ему промежуточное лидерство в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. В первом случае мерсисайдский клуб оторвался от ближайшего преследователя на девять очков по итогам 13-го тура, во втором случае — на два очка по итогам 5-го тура. Перспективы вкусные.

Вообще, подопечные Арне Слота настолько ладно идут, что невольно начинаешь ждать осечку. Рано или поздно она обязательно случится. Но способен ли остановить их именно «Ньюкасл»? Пожалуй, перед предстоящим матчем это самый главный вопрос. Что можно сказать о «Ньюкасле»? С приходом шейхов и денег клуб приободрился и преобразился, но высот пока не достиг.

В прошлом сезоне «сороки» немного сбавили темп, финишировали лишь на седьмой строчке. Сейчас тоже не впечатляют — идут всего в четырёх очках от топ-5 АПЛ, однако даже не в топ-10. Нестабильность мешает закрепиться в еврокубковой зоне. Например, недавно обыграли на своём поле мощные «Челси» и «Арсенал», но уступили менее крепкому «Вест Хэму».

Что же тогда остаётся у «Ньюкасла», если не высокое место в таблице и не выдающаяся игра? Может быть, история противостояний на его стороне? А вот и нет! Последний раз «Ливерпуль» «спотыкался» на «Ньюкасле» в апреле 2021 года, когда случилась домашняя ничья со счётом 1:1. С тех пор соперники встретились шесть раз, и шесть раз побеждал «Ливерпуль».

Вот и получается, что у Арне Слота на руках есть все козыри для очередного триумфа. Разумеется, вечно выигрывать не получится, но пока логично будет проверить П2. При этом высокой результативности я бы ждать не стал. Хозяева настроятся должным образом, играть будут внимательно. Да и гостям обычно хватает пары забитых мячей. Бездумно бежать вперёд — это не сюда.