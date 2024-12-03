«Бавария» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на матч Кубка Германии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Германии «Бавария» — «Байер».

Ставка: ТМ 3 за 1.90.

«Бавария» и «Байер» сойдутся в 1/8 финала Кубка Германии. Мюнхенцы в прошлом туре Бундеслиги очки потеряли с «Боруссией» Дортмунд. При этом «Бавария» играла, конечно, с заметным преимуществом. Но первый тайм она выдала посредственный. «Дортмунд» же своим прессингом, контрпрессингом разрушал игру «Баварии». Во втором тайме уже «Боруссия» поставила «автобус», удерживая преимущество в счёте. Она реализовала единственный свой момент в первом тайме, а потом просто уже защищалась, отбивалась. «Бавария» во втором тайме три момента смогла создать явных голевых. Один из них Мусиала и реализовал, это должно было случиться рано или поздно. В итоге – ничья.

Мы увидели опять проявление проблем «Баварии» уже известных, проблем против «автобусов». Такое было в матчах против «Астон Виллы» в ЛЧ, против «Байера» в чемпионате, когда на «Альянц Арене» Хаби Алонсо ставил «автобус», единственный раз для себя на этом стадионе. Теперь они вот снова сыграют в Кубке. Такие же проблемы у «Баварии» были и с «Санкт-Паули». Ну в общем, были такие матчи. У любой команды могут быть сложности, это нормально. На каком уровне ты бы ни играл, против «автобуса» всегда тяжело, когда нет пространства.

Как поведёт себя «Байер», интересно. Сейчас он обыграл «Унион» (2:1), чуть сократил отставание от первого места в Бундеслиге. В первой игре этого сезона против «Баварии» в чемпионате на «Альянц Арене» «Байер» играл закрыто, отошёл от своего стиля, адаптировался под соперника и понимал силу «Баварии» Хаби Алонсо. Я думаю, что он может повести сейчас себя похожим образом.

«Байер» плохо в целом защищается. Когда он играет со своей привычной манерой, с высокой линией защиты, с прессингом в переходах из атаки в оборону, то испытывает большие сложности, давая сопернику пространство. А «Баварии» пространство давать нельзя. Это смерти подобно.

Поэтому я думаю, что «Байер» сыграет закрыто опять против «Баварии». И я думаю, что здесь мы не увидим большого количества голов. Мой прогноз — тотал голов матча меньше трёх, естественно, в основное время, с коэффициентом 1.90», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».