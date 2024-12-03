«Бавария» — «Байер»: прогноз Семёна Зигаева на матч 1/8 финала Кубка Германии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Германии «Бавария» — «Байер».

Ставка: победа «Баварии» за 1.75.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, хотя набирают они очки примерно так же, как и годом ранее, но конкуренты словно расступаются перед мюнхенцами. Команда Компани сыграла вничью с «Байером», «Айнтрахтом» и «Боруссией», а в остальных матчах добыла победы. После 12 туров «Бавария» первая, имея четыре очка преимущества перед ближайшим преследователем. В Лиге чемпионов всё не так однозначно, три победы и два поражения, после пяти туров лишь 13-я строчка, правда, от первой восьмёрки отставание всего один балл.

В нынешнем сезоне «Байер» Хаби Алонсо пока выглядит похуже себя прошлогоднего. Шесть побед, пять ничьих и поражение от «Лейпцига», после 12 туров Леверкузен третий, с отставанием от лидирующей «Баварии» на семь очков. В Лиге чемпионов дела идут лучше, проиграли немцы лишь лидирующему «Ливерпулю», а ещё сыграли 1:1 с «Брестом». «Фейеноорд», «Милан» и «Зальцбург» леверкузенцы переиграли и с 10 баллами занимают пока шестую строчку.

Предстоящий матч кубковый, а значит, в итоге кто-то со вторым по значимости турниром Германии распрощается. Игра в Мюнхене, и хозяева фавориты, но в нынешнем сезоне команда «Бавария» имеет проблемы с крепкими соперниками. Из первой пятёрки мюнхенцы не играли с «Лейпцигом», с остальными же завершили матчи вничью. Но и «Байер» не в лучшей форме, команде Алонсо не хватает скамейки, ведь Лига чемпионов не позволяет ротировать состав, как год назад в турнире рангом ниже. Команде Компани пора выиграть статусный матч в этом сезоне, тем более после обидной ничьей с «Боруссией». Победа «Баварии» за 1.75», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».