«Лестер» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Лестера» за 2.75.

«Лестер» и «Вест Хэм» встретятся в 14-м туре чемпионата Англии. Несмотря на разный статус, тут сыграют два клуба, идущие рядом друг с другом в таблице. Тяжело однозначно предсказать фаворита.

Продолжается тяжёлый сезон для «Вест Хэма». Клуб идёт на 14-м месте в таблице с 15 очками. Да, пока отрыв от зоны вылета всё ещё большой — шесть и более баллов. Так что волноваться «молотобойцам» о понижении не стоит. Однако и вышестоящие клубы уже отрываются от них. А ведь мы привыкли видеть «Вест Хэм» намного ближе к зоне еврокубков.

Пару важных побед подопечные Лопетеги добыли недавно, обыграли они вышестоящих противников, выступающих лучше, — 2:1 с «Ман Юнайтед» и 2:0 с «Ньюкаслом». Но вот с другими противниками «молоткам» тяжело пришлось — 0:0 с «Эвертоном» и 0:3 с «Ноттингем Форест». В прошлом туре ещё и «Арсенал» разгромил коллектив со счётом 5:2.

Ну а «Лестер» идёт чуть ниже «Вест Хэма» — на 16-м месте. При этом в активе у команды всего десять очков, что на пять меньше, чем у соперника по этому туру. А вот клубы из зоны вылета уже имеют минимальный разрыв с «лисами» — одно очко. Так что тяжёлая ситуация у команды, ещё и тренер только что был уволен.

Это было отчасти ожидаемо. Статистика последних матчей у «Лестера» худшая в чемпионате сейчас, если брать пять туров — четыре поражения и всего одна ничья. Один балл «лисы» набрали в противостоянии с «Ипсвичем», идущим ещё ниже в турнире (1:1).

Жду тут тяжёлой игры для «Лестера». Позиция «молотобойцев» в турнире тоже заставляет их не расслабляться и бороться за любые очки. Шансы их примерно равны всё-таки. Но отдаю предпочтение «лисам», которые играют дома. Ставлю на победу «Лестера» за 2.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».