«Лада» — «Северсталь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» с форой (0) за 1.68.

«Лада» примет «Северсталь». Команды сыграли друг с другом 27 ноября в Череповце, там «Лада» одержала долгожданную победу: первую для Павла Зубова и первую за семь последних матчей. Череповчане тоже ещё недавно были в пике: до матча в Омске они в восьми матчах проиграли шесть раз. Сейчас серия такая: три победы в пяти последних матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Выше уже написал, что серию поражений тольяттинцы прервали, но я не говорил, что после победы в Череповце была добыта победа ещё и в Мытищах со счётом 2:1. Эти четыре очка позволили вернуться в кубковую восьмёрку на Востоке, сместив оттуда «Авангард». Тут ещё и домашняя серия начинается, правда, короткая и связана с командами, которые можно назвать «сталеварами». После «Северстали» вновь приедет «Металлург». А потом ещё выезд в Нижний Новгород и пауза. То есть осталось всего три матча до паузы.

Череповчане уверенно разобрались с «Авангардом», хотя на старте первого периода уступали в две шайбы. Весь матч пришлось нагнетать, но в итоге всё получилось: 0:2 превратились в 4:2. Команда Андрея Козырева увезла из Омска хорошую победу и ещё два очка. Да и поражение от «Лады» наверняка ещё сидит в воспоминаниях. Поэтому для меня фавориты именно гости.

Верю в реванш череповчан. В какой-то момент хотел поставить на ничью, но решил, что это очень большой риск. Поэтому перестрахуюсь и сделаю так — победа «Северстали» с форой (0) и коэффициентом 1.68», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».