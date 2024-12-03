«Ак Барс» — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» М.
Ставка: ничья за 3.80.
«Мне подобные матчи очень нравятся. Обе организации как-то соприкасаются. Некоторые из игроков переходили из «Динамо» в «Ак Барс» и в обратном направлении.
В прошлом сезоне команды провели два матча и выиграли по разу со счётом 4:1. Сейчас я хочу сделать, может быть, неожиданный прогноз. Хочу выбрать ничью в основное время.
Всё же «Ак Барс» — это хорошая команда с отличными исполнителями и у «Динамо» совсем недавно была очень впечатляющая серия. Они показывали разнообразный хоккей, поэтому тут вполне может быть и ничья. Обе команды постараются показать свой максимум. Хоккей должен быть интересным.
Если не хотите брать ничью, то можно сыграть низовой тотал. Я не думаю, что будет много шайб, поэтому ТМ (5). Думаю, что может быть счёт примерно 2:2», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».