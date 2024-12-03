«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе».

Ставка: ИТ «Вашингтона» больше 2.5 за 1.28.

«Вашингтон» — единственная команда НХЛ, одержавшая четыре победы на прошлой неделе. В каждом матче «Кэпиталз» забросили минимум по четыре шайбы. На данный момент они самый забивающий коллектив в лиге со 101 шайбой. В среднем это 4,2 гола за вечер. В лидерах Строум — 34 очка и Макмайкл — 25. Уилсон вернулся во второе звено к своим привычным товарищам. Звено Овечкина периодически точечно меняется с краю. Не сразу, но команде удалось найти свой атакующий потенциал без капитана. Овечкин уже индивидуально катается, но без полной экипировки, ловить «акул» ему ещё рано.

«Сан-Хосе» дважды обыграл «Кракен» — дома 8:5 и в гостях 4:2 — и отправился на восточный выезд. 12 голов в двух матчах придают команде уверенности и остроты. Встреча с «Вашингтоном» станет хорошей проверкой для задорного аутсайдера Запада. Новичок «Шаркс» Уилл Смит поймал удачу за хвост и выбил 3+4 в последних четырёх встречах. Всего у него 11 очков в 22 играх. Ещё у одного дарования Селебрини — 14 очков в 15 матчах. С его возвращением в состав «Сан-Хосе» расцвёл. Это хороший ход команды, от который ничего не ждут. Костин начал показывать признаки жизни и набрал 1+3 в 15 матчах. Аскаров насладился своим временем с первой командой и победой над «Кингз» 7:2 и снова отправился в фарм-клуб. По словам главного тренера, российскому вратарю нужно больше и быстрее работать с шайбой. Одна из проблем «Сан-Хосе» — 96 пропущенных голов. Это 3,5 шайбы за игру.

Соперники не пересекались чуть больше года. В ноябре 2023-го «Шаркс» выиграли дома 2:1, но тогда у обоих оппонентов были разные ситуации и задачи. Сегодня это будет дуэль двух молодых и перспективных тренеров, недавно работавших в лиге Восточного побережья (ECHL).

«Шаркс» выиграли последние три из четырёх матчей, в которых считались андердогами, а «Кэпс», наоборот, проиграли две домашние встречи соперникам с победными сериями. Напомню, у «акул» три победы кряду. Они могут доставить дискомфорт хозяевам и надавить на быстрый старт. Оборона гостей совсем не вызывает доверия. Это матч, в котором не нужен поток голов, а скорее хорошая дисциплина и выполнение игрового плана. Остановлюсь на ИТБ 2.5 для «Вашингтона», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».