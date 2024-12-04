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«Атлетик» Бильбао — «Реал»: эксперты оценили шансы команд

«Атлетик» Бильбао — «Реал»: эксперты оценили шансы команд
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В среду, 4 декабря, на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао в матче 19-го тура чемпионата Испании померятся силами местный «Атлетик» и мадридский «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный арбитр — Хосе Санчес Мартинес.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетик» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

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