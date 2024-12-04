«Атлетик» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Атлетик» — «Реал».

Ставка: «Атлетик» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.34.

За редким исключением, матчи между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Реалом» получаются близкими и малорезультативными. Лишь в одной-единственной из девяти последних очных встреч команды преодолели планку в два забитых мяча.

Дома баски проигрывают очень редко — зафиксировано только одно поражение в сезоне. Они набрали хороший ход — не знают поражений уже шесть туров Примеры. В последних двух матчах побеждены «Реал Сосьедад» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:1).

«Сливочные» начали понемногу приходить в себя. Победы в трёх последних встречах Ла Лиги с вытекающим из этого сокращением отставания от лидирующей «Барселоны» до одного очка внушают оптимизм. Подкрепляется он тем, что у подопечных Карло Анчелотти есть матч в запасе, а также оправились от травм несколько игроков.

На этом позитив заканчивается. «Атлетик» — первый действительно опасный соперник «Реала» после двух подряд поражений в Лиге чемпионов — от «Милана» (1:3) и «Ливерпуля» (0:2), а также разгромного проигрыша в «эль класико» (0:4). У мадридцев серьёзные проблемы игрового плана. В лазарете ещё много важных футболистов.

В трёх вышеперечисленных матчах забит всего лишь один гол, да и тот — с пенальти. Никак не найдёт своё место в команде Килиан Мбаппе. В последней игре с «Хетафе» (2:0) он отличился с шикарной передачи Джуда Беллингема. Уверенности это французу не придало. В следующем эпизоде не забил в пустые. Сколько можно транжирить голевые моменты? Давление нарастает, уверенность падает.

Напрашивается 1Х + ТМ 3.5 мяча. В качестве альтернативы можно рассмотреть низ по голам. «Атлетик» крепок в защите, но нападение, откровенно говоря, не блещет. В 15 встречах в Примере «львы» забили 22 мяча. Нормально, не более. Высокой результативности тут ждать точно не стоит. Вполне возможно, будет безголевая ничья или даже 1:0.