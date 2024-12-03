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«Питтсбург» — «Флорида»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата НХЛ

«Питтсбург» — «Флорида»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата НХЛ
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Флорида».

Ставка: ТБ 5 за 1.33.

«Сергей Бобровский не отправился на выезд по семейным обстоятельствам. Его семья ожидает прибавления. У менеджмента «Флориды» свои ожидания — укрепить линию защиты до дедлайна. В этом сезоне команда пропускает больше, чем хотела бы, но на данный момент поводов для сильной тревоги нет. Есть желание стать надёжнее. Перед вылетом в Питтсбург у команды была тренировка «по желанию». Катались не все, но тот же Бобровский работал на льду.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пингвины» также проверяют рынок, но им нужно освежить линию атаки. Соперников разделяют семь очков и восемь позиций на Востоке. «Питтсбург» пропустил больше всех в лиге — 100, но даже с такой слабой обороной выиграл три встречи кряду. Две из них пришлись на западные команды: 6:2 с «Калгари» и 5:4 с «Ванкувером». Матч с «Флэймз» подарил команде безграничное счастье: 54% выигранных вбрасываний, 3/5 попытки в большинстве и 43:32 по броскам.

«Пантеры» оправились от четырёх поражений и уже записали на свой положительный баланс три победы над восточными оппонентами. Действующий чемпион дважды вынес «Каролину»: 6:3 на выезде и 6:0 дома (3/6 реализация большинства). Команда выиграла шесть последних гостевых встреч с восточными соперниками.

Обе команды забросили по шесть шайб накануне. Есть и другая интересная статистика. Кросби забил в последних шести домашних играх, которые прошли во вторник. Ткачук набрал минимум одно очко в последних шести визитах в Питтсбург. Цифра 6 попадается часто, возможно, это знак — ТБ 5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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