«Мальорка» — «Барселона»: во сколько начало матча Примеры, ставки и коэффициенты

Во вторник, 3 декабря, на стадионе «Мальорка Сон Моих» в городе Пальма-де-Мальорка состоится перенесённый матч 19-го тура чемпионата Испании «Мальорка» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.64, что приблизительно равно 60% вероятности. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 5.00 — лишь 20% вероятности. Ничейный исход можно найти в линии с коэффициентом 4.60.

Вместе с тем аналитики считают, что перенесённый матч 19-го тура Ла Лиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

«Барселона» выиграла в 11 из 12 туров чемпионата Испании, а после этого результаты резко стали хуже. Поражения от «Реала Сосьедад» (0:1) и «Лас-Пальмаса» (1:2), а также ничья с «Сельтой» (2:2) пошатнули почву под ногами. После 15-го тура каталонский коллектив по-прежнему лидирует, но мадридский «Реал» теперь отстаёт лишь на одно очко и имеет игру в запасе.

«Мальорку» можно было считать подходящим оппонентом в прошлом сезоне, но не в этом. Сейчас команда держится в топ-6 чемпионата Испании, набрав за 15 туров 24 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего два очка. Это достойный промежуточный результат.

Игру команда показывает бодрую. В двух последних турах забила пять мячей. Соперники, конечно, не самые сильные — «Лас-Пальмас» (3:2) и «Валенсия» (2:1).