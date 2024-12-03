«Бавария» — «Байер»: кто фаворит матча Кубка Германии, ставки и прогнозы

Во вторник, 3 декабря, на стадионе «Альянц Арена» состоится матч 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Баварии» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Шансы увидеть победу «Байера» по итогам 90 минут соразмерны с шансами увидеть дополнительно время. Коэффициенты находятся в районе 4.30, вероятность — в районе 23%.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча 1/8 финала Кубка Германии в Мюнхене получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.44, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятным представляется ничейный счёт 1:1, но допускают 2:1 в пользу хозяев.

После разгромного поражения от «Барселоны» мюнхенская команда одержала шесть побед подряд над довольно скромными оппонентами. Затем была удачная домашняя игра с французским «ПСЖ» (1:0) в Лиге чемпионов. Но в последнем матче пришлось разделить очки с дортмундской «Боруссией» (1:1) на выезде.

«Байер» теперь далёк от своей прошлогодней формы, но недооценивать его — себе дороже. В нынешнем сезоне клуб Хаби Алонсо идёт на третьем месте в чемпионате Германии и на шестом — в Лиге чемпионов. В обоих случаях за лидерские позиции возможность побороться до сих пор выглядит вполне реально. В обоих турнирах дистанция не превышает семи очков.