Правительство РФ одобрило законопроект о самозапрете на азартные игры

Правительство РФ поддержало законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, сообщает ТАСС.

В отзыве к законопроекту отмечают, что правительство поддерживает законопроект при условии, что документ будет доработан. Так, минимальный срок самозапрета предлагают увеличить с четырёх месяцев до одного года.

Согласно текущей версии законопроекта, игрок сможет обратиться к операторам азартных игр с заявлением о самоисключении. Минимальный срок ограничения — четыре месяца. Данный механизм будет работать как в букмекерских компаниях, так и у операторов казино.

Отдельным законопроектом предлагают установить штрафы для операторов азартных игр за нарушения самоограничения. Для физических лиц сумма наказания в первоначальной версии документа составит от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических — от 50 до 100 тыс. рублей.