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Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления букмекеров до 2,5%

Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления букмекеров до 2,5%
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме совместно увеличить целевые отчисления букмекеров на поддержку спорта. Сейчас букмекеры отчисляют 2% от общего объёма депозитов, с 2026 года эту сумму увеличат до 2,25%, а с 2028 года — до 2,5%.

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на поэтапное увеличение размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, с 1 января 2026 г. и с 1 января 2028 г. соответственно до 2,25 и 2,5 процента от выручки, полученной такими организаторами», – говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, опубликованном на сайте президента.

В документе обозначен и срок исполнения поручения — 15 июля 2025 года.

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