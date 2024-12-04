«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Сан-Хосе».

Ставка: «Вашингтон» победит + тотал больше 5.5 гола за 2.25.

Игра всех звеньев «Вашингтона» выглядит целостно и организованно. Что ещё нужно для того, чтобы сохранить лидерство на Востоке? Только продолжать в том же духе. Тем более что календарь совсем не против.

В то же время «Сан-Хосе» нельзя недооценивать. Безнадёжный аутсайдер выдал хороший отрезок и подходит в неплохой форме к матчу с «Кэпиталз». Подопечные Райана Варсофски выиграли три из четырёх последних встреч. Не сложилось только с «Оттавой», хотя и там всё было близко — 3:4. При желании и тот матч тоже можно занести в позитив.

При этом «Шаркс» — явные аутсайдеры. Они располагаются в нижней части сводной таблицы НХЛ и не претендуют на выход в плей-офф. Тем не менее «Сан-Хосе» показывает зубы. Сражается что есть сил. Напомнил о себе Клим Костин. В матче с «Сиэтлом» (8:5) он набрал два очка и устроил драку, заступившись за одноклубника.

По самоотдаче претензий к «Сан-Хосе» быть не может, однако до конца перестройки ещё далеко. Состав соответствующий. Часто наблюдаются жуткие провалы в защите. В 27 встречах пропущено целых 97 шайб. Во всей лиге больше только у «Питтсбурга». Очень плохо «Шаркс» выступают на выезде. Три победы в 14 матчах — это несерьёзно.

У «Вашингтона» восемь побед в 13 встречах на «Кэпитал Уан-Арене», семь из них — в основное время. Возьмём П1 + ТБ 5.5 шайбы. У подопечных Карбери все шансы сохранить лидерство на Востоке. В соперниках явный аутсайдер. Тренер может со спокойной душой выделить побольше игрового времени молодёжи. Для Мирошниченко это возможность как следует проявить себя.