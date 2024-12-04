«Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу НХЛ «Питтсбург» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» за 2.21.

«Питтсбург» проводит лучший отрезок в сезоне. Три победы подряд! Похоже это не столько на подъём, сколько на затишье перед новой бурей. «Пингвинз» идут на последнем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона.

У «Питтсбурга» худшая оборона во всей лиге. В 26 встречах пропущено целых 100 шайб, то есть почти по четыре за игру. Последние два матча «Пингвинз» выиграли у малозабивающих «Бостона» (2:1) и «Калгари» (6:2). С «Флоридой» будет гораздо сложнее. Её нападение намного мощнее и техничнее.

«Пантерз» выбрались из чёрной полосы, длившейся около двух недель. Сначала победили «Торонто» (5:1) и «Каролину» (6:3), затем ещё раз обыграли «Харрикейнз», но уже крупно — 6:0.

Доминирующая модель игры Пола Мориса приведена в порядок. Команда высоко прессингует, задаёт сумасшедший ритм, стремясь к постоянному владению шайбой в чужой зоне. Впрочем, у вратарской бригады «Флориды» всё равно хватает работы. В игре с «Торонто» Сергей Бобровский совершил 23 сейва, а во встрече с «Каролиной» — 28.

Самое главное — «Флорида» вернула свою игру и начала навёрстывать упущенное. Команда поднялась на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Поддержка домашних трибун — единственное, что есть у «Питтсбурга». На определяющий фактор не тянет. «Флорида» демонстрирует хоккей принципиально иного качества и побеждает более сильных соперников. Предлагаем взять лобовую победу действующего чемпиона. Четыре последние очные встречи «Пантерз» выиграли, три из них — по итогам 60 минут.