«Трактор» — «Автомобилист»: определён фаворит матча КХЛ

5 декабря «Трактор» и «Автомобилист» встретятся в Челябинске в матче регулярного чемпионата КХЛ. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что равно 52% вероятности. Победа «Автомобилиста» по итогам трёх периодов доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10 (около 23% вероятности). На ничью можно поставить за 3.85 (25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча в Челябинске получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.27, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.59.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты можно за 7.00.