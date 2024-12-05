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«Трактор» — «Автомобилист»: ставка с коэффициентом 2.80

«Трактор» — «Автомобилист»: ставка с коэффициентом 2.80
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру КХЛ «Трактор» — «Автомобилист».

Ставка: итоговая победа «Автомобилиста» за 2.80.

В последний раз «Автомобилист» проигрывал в гостях ещё в октябре — петербуржскому СКА (2:5). Победная серия клуба на выезде насчитывает семь матчей. У екатеринбуржцев очень хорошо получается действовать вторым номером. Совершается меньше ошибок, а уж на пространстве здесь есть кому решать.

«Автомобилист» проиграл четыре из шести последних встреч. До этого было семь побед подряд. С другой стороны, все поражения состоялись в Екатеринбурге. По содержанию игры получились близкими. Со «Спартаком» (4:5 Б) подопечные Заварухина проявили характер и героически вернулись в третьем периоде после яркой драки. Отыгрались с 1:4.

Челябинцы смотрятся менее заряженными. Пока ещё возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но спад заметен невооружённым глазом. Только шесть побед в 13 предыдущих матчах — это не дело. На днях подопечные Гру уступили «Салавату Юлаеву» (1:4). По потерянным очкам уфимцы уже лучше.

У «Трактора» нет времени собраться с силами и отдохнуть после нескольких трудных выездов. А у «Автомобилиста» ещё и оправились от травм несколько важных игроков. Заварухин загружает их практикой для как можно более быстрого возвращения в тонус. Менеджеры тем временем пытаются усилить состав. Предлагаем проверить итоговую победу екатеринбуржцев. Они выглядят свежее и хороши на чужом льду.

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