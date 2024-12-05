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«Лацио» — «Наполи»: назван фаворит матча Кубка Италии

«Лацио» — «Наполи»: назван фаворит матча Кубка Италии
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В четверг, 5 декабря, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах склоняются к успеху римлян. Сделать ставку на победу «Лацио» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Наполи» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.10 — это примерно 31% вероятности. Если соперникам предстоит провести дополнительные таймы, сыграет коэффициент 3.35 (29%).

Зато аналитики не ждут высокую результативность: тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Поставить на голы в обе стороны можно за 1.94.

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