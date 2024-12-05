«Лацио» — «Наполи»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу Кубка Италии «Лацио» — «Наполи».

Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.22.

Болезненное поражение от «Пармы» со счётом 1:3 при солидном игровом перевесе — удар по «Лацио». Хотя в целом римский коллектив под руководством Марко Барони выглядит бодро. В чемпионате Италии отстаёт от лидера всего на четыре очка.

«Наполи», напротив, должен быть в хорошем настроении. Дело в том, что клуб относительно неплохо прошёл отрезок из лидеров и конкурентов. Календарь в короткие сроки свёл неаполитанцев с «Миланом» (2:0), «Аталантой» (0:3), «Интером» (1:1) и «Ромой» (1:0). Две победы при всего одном поражении с такими соперниками — это достойно.

Закрепить успех удалось на прошлых выходных благодаря победе над «Торино». Любопытно, что футболисты из неапольской команды снова продемонстрировали надёжную игру в обороне, но ещё и сами ограничились одним голом. Результативной передачей отметился Хвича Кварацхелия, а забитым мячом — Скотт Мактоминей. Грузин снова помогает, а шотландец отлично вписался.

Вообще, забивать мало и не пропускать — это характерная черта для «Наполи» при Антонио Конте. Если вынести за скобки разгромное поражение от «Аталанты», подопечные Антонио Конте пропустили всего один раз за шесть последних матчей в разных турнирах при пяти победах. А ведь оппоненты, напомню, были очень серьёзные.

Учитывая, что «Лацио», даже когда имеет игровой перевес, не может забить достаточное количество голов аутсайдерам, ждать от него результативного футбола в атаке с крепким «Наполи» не приходится. Вместе с тем неаполитанцы выглядят более стабильно и могут как минимум не проиграть в основное время.