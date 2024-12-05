«Борнмут» — «Тоттенхэм»: эксперты оценили шансы команд

5 декабря, в четверг, в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу сойдутся «Борнмут» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.53, что равно 39% вероятности.

Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 2.70 — приблизительно 35%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 26%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Борнмут» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39.