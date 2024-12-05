«Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру АПЛ «Борнмут» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 гола за 2.13.

«Борнмут» всё прочнее закрепляется в середине турнирной таблицы АПЛ. Это крепкая боевая команда, нередко доставляющая проблемы лидерам. Недавно были одержаны победы над «Арсеналом» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:1), а также зафиксирована ничья с «Астон Виллой» (1:1). Впечатляет, но так или иначе «вишни» — середняк, которому свойственны спады. В последних трёх матчах АПЛ два поражения и пропущено семь мячей.

«Шпоры» демонстрируют красивый футбол с акцентом на результативность, но стабильности в результатах и близко нет. Сами за себя говорят три последних матча в чемпионате Англии. Поражение от «Ипсвича» (1:2), разгромная победа над «Манчестер Сити» (4:0) и ничья с «Фулхэмом» (1:1). И так на протяжении всего сезона.

Лилово-белых очень сильно штормит. Во многом это обусловлено не лучшим тонусом ведущих футболистов, в том числе Сон Хын Мина и Джеймса Мэддисона. Добавляют головной боли травмы и дисквалификации. Надолго выбыл основной вратарь «шпор», плюс Ангелос Постекоглу пока что не может рассчитывать на Родриго Бентанкура.

Несмотря на все проблемы, «Тоттенхэм» нельзя списывать со счетов. Обычно он забивает много — 28 голов в 13 встречах АПЛ, то есть больше двух штук в среднем за 90 минут. Пропускает тоже изрядно.

В таких условиях предлагаем взять ОЗ + ТБ 3.5 мяча. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. У обеих команд явный крен в нападение и не наблюдается последовательности в результатах. Фаворита выявить невозможно, зато это определённо будут яркие 90 минут!