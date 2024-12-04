«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» 2:1 за 7.40.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Если бы не последние результаты «красных дьяволов», исход тут был бы очевиден. Но в этой паре, я думаю, всё не так просто.

«Арсенал» очень уверенно смотрелся в последнее время. После небольшого кризиса клуб начал стабильно выигрывать. Сейчас его серия насчитывает три матча. В двух из них «канониры» забивали по пять голов – 5:1 со «Спортингом» в ЛЧ и 5:2 с «Вест Хэмом» в АПЛ. Третья победа, на самом деле, тоже была крупной — 3:0 с «Ноттингем Форест». Все успехи были важными, особенно с «лесниками» — они в турнире примерно за одни позиции на тот момент боролись.

Команда Артеты после этих побед вернулась на верхушку таблицы. С 25 очками она идёт на втором месте. Но отрыв от «Челси» минимальный. Причём обгоняет «Арсенал» соперника из-за того, что у него первая буква в названии стоит первее в алфавите. По большинству остальных параметров у них ситуации равные. Равны они в отставании от лидирующего «Ливерпуля» — девять очков.

А вот «Манчестер Юнайтед» начинает спасать свой сезон. Конечно, большой шаг в этом направлении был сделан, когда руководство-таки решилось на увольнение тен Хага. Ему на замену пришёл молодой португальский талант, Рубен Аморим, ранее вернувший «Спортинг» на вершину чемпионата Португалии.

С новым специалистом «МЮ» провёл уже три игры — в каждой он прогрессировал, выступал лучше. Хотя, само собой, важно отметить, что тяжёлых соперников у «красных дьяволов» за это время не было — 1:1 с «Ипсвичем, 3:2 с «Будё-Глимтом» и 4:0 с «Эвертоном». С 19 очками «МЮ» поднялся выше середины таблицы — идёт на девятом месте.

Сейчас у Аморима будет первое тяжёлое испытание в Англии. По сути, тренер может отомстить «Арсеналу» за недавнюю победу над его «Спортингом», который он оставил. Но всё же поверить в победу «МЮ» тяжело. «Канониры» намного лучше сезон проводят, да и сейчас они набрали ход.

Так что я поставлю на точный счёт 2:1 — котировка 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».