«Арсенал» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «МЮ».

Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 3.10.

«Большое событие в Лондоне, приезжает «Манчестер Юнайтед» и может оказать существенное влияние на чемпионскую гонку. Потому что «Арсенал» видит себя в ней.

«Арсенал» набирает ход, ключом к пониманию того, что происходит с «Арсеналом», является Мартин Эдегор, который наконец-то вернулся. Команда играет блестяще, в прошлом туре была крупная победа над «Вест Хэмом».

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У «Юнайтед», как вы знаете, огромные перемены, и они идут во благо, потому что при Рубене Амориме уже забили столько, сколько при тен Хаге вообще не забивали – 4:0, очень сильная и очень стильная победа над «Эвертоном».

«Арсенал» уязвим, надо сказать, что только один сухой матч провёл из последних пяти. А оборона «Манчестер Юнайтед» не лучшая. Поэтому мне кажется, что здесь обе забьют и тотал будет больше 3.5», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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