«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.72.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 14-м туре чемпионата Англии. Интересная игра. Обе команды набрали неплохую форму в последних матчах. Хотя, конечно, «канониры» пока намного лучше проводят сезон. Не думаю, что у них тут возникнут большие проблемы.

Уже три матча под руководством Рубена Аморима провёл «Ман Юнайтед». И определённо виден прогресс, появился позитив у команды. Сперва она провела равную тяжёлую гостевую игру с «Ипсвичем», где быстро забила, после чего отдала инициативу сопернику – 1:1. Затем был матч с «Будё-Глимт» в Лиге Европы, где сценарий повторился, только на этот раз «МЮ» вернул себе инициативу во второй половине игры и победил 3:2.

А на выходных у «красных дьяволов» был матч с «Эвертоном», где мы наконец-то увидели доминирующую победу. Уверенная игра «МЮ», четыре забитых гола, 0 – пропущенных. Само собой, в подобных матчах нужно ещё смотреть на соперника, как он играл. И к «ирискам» было много вопросов, много ошибок, безвольная порой игра. Но для команды Аморима это всё равно важнейший результат, получили они уверенность в своих силах. В таблице «Юнайтед» поднялся на девятое место. Уже отставание от зоны еврокубков не такое большое у него.

«Арсенал» тоже выбрался из кризиса, который был у него недавно. Конечно, этот кризис не сравнится с тем, что был у «МЮ». Команда Артеты просто в нескольких матчах в разных турнирах терпела неудачи. Но после последней паузы на международные матчи «пушкари» набрали ход. Конечно, в том числе помогло возвращение некоторых игроков основы.

Серия побед «Арсенала» уже насчитывает три матча, все были с достаточно крепкими соперниками. Сперва клуб одолел своего конкурента в борьбе за топ-4 – «Ноттингем Форест» (3:0). Затем в Лиге чемпионов «Спортинг» «канониры» разгромили, нанесли ему первое поражение за несколько месяцев – 5:1. Примечательно, что португальский клуб проводил один из первых матчей как раз без Рубена Аморима, перешедшего в «МЮ».

Пару дней назад «Арсенал» снова забил пять мячей сопернику. На этот раз потерпевшим клубом оказался «Вест Хэм», 5:2. С 25 очками команда Артеты теперь идёт второй в АПЛ. Правда, отставание от «Ливерпуля» ещё довольно большое – девять очков. А вот отрыв от преследователей пока минимальный.

В этой встрече я всё-таки верю в хозяев поля. «МЮ» пока меня окончательно не убедил, прошло мало времени после прихода Аморима, «красные дьяволы» всё ещё нестабильны. Так что ставлю на победу «Арсенала» с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.72», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».