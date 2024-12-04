«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Эльвина Керимова на игру АПЛ 4 декабря

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Арсенал» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.76.

«В 14-м туре чемпионата Англии сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». «Канониры» в хорошей форме сейчас. Идут они на втором месте в чемпионате. «Арсенал» делит его с «Челси». В последних двух матчах он забил 10 голов — по пять в ворота «Спортинга» и «Вест Хэма». До этого три забили «пушкари» «Ноттингем Форест». 13 голов в трёх матчах — четыре игры без проигрышей во всех турнирах. Всё это идёт после поражения от «Интера» в ЛЧ. «Арсенал» в порядке.

Сегодня клуб играет дома с «МЮ». Конечно, после возвращения Эдегора проблема в атаке решилась, многие проблемы ушли. И Сака сейчас в отличной форме. В общем, за «Арсеналом» интересно наблюдать.

«Манчестер Юнайтед» уже с новым тренером Рубеном Аморимом. Сыграл клуб с «Ипсвичем» вничью (1:1), обошли «Будё-Глимт» в сложном матче (3:2). Ну и сейчас разгромили «Эвертон» уверенно, 4:0, хотя при счёте 0:0 были у «Манчестера» сложности в первой половине тайма. «Эвертон» даже был более опасен, моменты имел. Но мы видим уже и тактические изменения Аморима, переход на тройку центральных защитников, выманивание соперников прессингом — ключевой элемент игры у этого специалиста. Его команда разыгрывает мяч, вынуждает соперника выдвинуться, выдернуться вперёд, и сразу же следуют проникающие передачи за спину защитников. С «Эвертоном» это здорово работало.

И такое ощущение — пока, по крайней мере, — что возвращает к жизни одного из самых критикуемых игроков Рубен — Рашфорда. Он уже два забил. Зиркзее тоже дважды отличился. Бруну и так на своём уровне, у него две голевые передачи. Но лучше матч с «Эвертоном» провёл, пожалуй, Диалло, который в прессинге отрабатывал, его прессинг привёл ко второму голу «Юнайтед», и во втором тайме он организовал один из мячей. В общем, игрок в большом порядке. В трёх голах даже поучаствовал. Интересно понаблюдать, как «Юнайтед» меняется. Рубен подстраивает команду под свою систему, где-то вынуждает футболистов играть не на своих позициях, как Мазрауи, например. В общем, такие примеры есть. Пока всё сыро, но интересно, повторюсь, за этим процессом наблюдать.

Я думаю, что в этом матче должны быть голы. У меня такое ощущение, потому что «МЮ» ещё на стадии становления с новым тренером. «Арсенал» очень силен в атаке. Он играет дома. Поэтому я возьму комбинированную ставку — «Арсенал» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».