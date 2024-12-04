«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал второго тайма больше первого за 2.01.

«Ливерпуль» только что снял скальп с главного соперника, и сейчас отрыв от «Манчестер Сити» — 11 очков, «Ливерпуль» сейчас хорош. Но если взглянуть на календарь и представить, где может поскользнуться Арне Слот, так это, пожалуй, «Ньюкасл». Но в любом случае сейчас просто гиперуверенность у команды, что она дожмёт своего соперника, как обычно.

Потому я думаю, что это будет сложная игра, которая решится во втором тайме. У «Ньюкасла» точно хватит агрессии, сил и мотивации, чтобы сопротивляться «Ливерпулю». Поэтому моя ставка – тотал второго тайма больше первого», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».