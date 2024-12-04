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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал второго тайма больше первого за 2.01.

«Ливерпуль» только что снял скальп с главного соперника, и сейчас отрыв от «Манчестер Сити» — 11 очков, «Ливерпуль» сейчас хорош. Но если взглянуть на календарь и представить, где может поскользнуться Арне Слот, так это, пожалуй, «Ньюкасл». Но в любом случае сейчас просто гиперуверенность у команды, что она дожмёт своего соперника, как обычно.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Потому я думаю, что это будет сложная игра, которая решится во втором тайме. У «Ньюкасла» точно хватит агрессии, сил и мотивации, чтобы сопротивляться «Ливерпулю». Поэтому моя ставка – тотал второго тайма больше первого», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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