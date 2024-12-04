«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.76.

«В 14-м туре английского чемпионата состоится игра «Ньюкасла» и «Ливерпуля». Гости сейчас выступают сильнее всех в лиге, что они на выходных и доказали. Так что, несмотря на тяжёлый выезд, «красным» сейчас должны достаться три очка.

Важнейший матч у «Ливерпуля» был пару дней назад в АПЛ. Играл он с «Манчестер Сити». Многие называли это противостояние чемпионским, ведь в случае победы команда Слота уже сильно отрывалась бы от «горожан». Собственно, это и произошло. Доминирующая победа «красных». Подопечные Гвардиолы порой беспомощно выглядели. Сейчас они совершенно не в той форме, чтобы навязывать борьбу «Ливерпулю».

Теперь «мерсисайдцы» в таблице ещё больше оторвались от преследователей. Они лидируют с 34 очками в активе. «Арсенал» и «Челси» идут ниже, отставая на девять очков — это уже солидный отрыв. Не думаю, что «Ливерпуль», идущий на длинной серии без проигрышей, который почти только побеждает, резко сократит разрыв. Впрочем, скоро наступит «боксинг дэй».

У «Ньюкасла» же сезон пока очень тяжело проходит. С 19 очками клуб уже идёт на 11-м месте, ниже середины. В последние годы мы привыкли, что «сороки» борются за попадание в еврокубки. Но сейчас нет уверенности в том, что в ближайшее время подопечные Хау сильно улучшат свои результаты.

В последних турах команда теряла очки в играх с «Вест Хэмом» (0:2), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Челси» (1:2). А выигрывал «Ньюкасл» в то же время у «Арсенала» (1:0) и «Ноттингем Форест» (3:1). Противоречивые результаты, конечно.

Я уверен тут в успехе «Ливерпуля». Это сильнейший клуб Англии сейчас, да и, пожалуй, Европы, если учесть его выступления в Лиге чемпионов. «Ньюкаслу» очень тяжело тут будет даже одно очко зацепить.

Ставлю на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.76», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».