«Атлетик» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетик» — «Реал» Мадрид.

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Атлетик» и «Реал» Мадрид проведут матч в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги. Сейчас клубы стоят рядом друг с другом в таблице. И, с учётом нестабильности команды Анчелотти, возможно, у басков тут и получится зацепить очки.

«Реал» проводит не лучший отрезок в сезоне. Трижды он проиграл за шесть матчей во всех турнирах. Правда, на Ла Лигу приходится только одна встреча — 0:4 от «Барселоны» в «класико». Ещё два поражения были в Лиге чемпионов. Мадридцам сейчас тяжело приходится с сильными соперниками: так, уступили они ещё «Милану» (1:3) и «Ливерпулю» (0:2). С более простыми противниками у «Реала» проблем возникало меньше, там уровня игроков хватало для успеха — 2:0 с «Хетафе», 3:0 с «Леганесом», 4:0 с «Осасуной».

В итоге в таблице «Реал» пока сохраняет за собой вторую строчку. И его разрыв с лидирующей «Барселоной» уже сократился до одного очка. Произошло это, в первую очередь, по вине самих каталонцев, которые сейчас идут на серии без побед. Правда, у обеих команд на хвосте ещё «Атлетико» с третьей позиции сидит.

А вот «Атлетик» идёт в таблице на четвёртом месте. Он чуть сильнее отстаёт от лидеров. Разрыв с «Реалом» у басков насчитывает семь очков. Не такое уж и большое расстояние. Хотя клубу из Бильбао для его преодоления ещё нужно начать стабильно выигрывать. А это не всегда выходит у команды.

Недавно шёл «Атлетик» на небольшой серии ничьих в Ла Лиге. Причём случались они с не самыми тяжёлыми соперниками, которых клуб явно должен был обыгрывать, — 0:0 с «Мальоркой», 1:1 с «Бетисом» и 1:1 с «Вальядолидом». Собственно, выиграй баски в этих встречах, шли бы сейчас выше в таблице, даже выше «Реала».

Но именно в последних матчах «Атлетик» начал выигрывать. Так, в Ла Лиге он одолел «Реал Сосьедад» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:1). Между этими встречами была ещё победа в Лиге Европы — 3:0 с «Эльфсборгом».

Но сейчас я победы баксов, конечно, не жду. Да, «Реал» проблемный сейчас. Мбаппе даже пенальти начал не забивать иногда, много травмированных, даже пошли слухи об отставке Анчелотти. Но это всё же «Реал». Очки он просто так не согласится тут отдать.

Так что ставлю на счёт 1:1 с коэффициентом 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».