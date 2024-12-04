«Барыс» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-2) за 2.55.

«У «Барыса» очередной сложный этап. Команда проиграла в пяти последних матчах. На отрезке, где можно было собрать 10 очков, астанчане смогли забрать себе лишь одно очко в проигранном матче «Авангарду». За эти пять встреч разница шайб — 3:13. В трёх играх не смогли забросить даже одну шайбу. Кризис идей, кризис креатива. Такой хоккей, который показывает «Барыс» при Мамбеталиеве, вряд ли кому-то нравится, но, с учётом имеющегося состава, набирать очки можно только при такой системе. Через честный труд и упорство. Но даже его недостаточно, поскольку в КХЛ очень много мастеровитых игроков, которые всё равно найдут несколько моментов для гола. В матче со «Спартаком» больших шансов не вижу, только если удастся быстро вырваться вперёд и далее действовать по счёту.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2024, среда. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Красно-белые прервали свою серию поражений, которая насчитывала три матча: проиграли дома «Торпедо», уступили в Нижнекамске и Уфе. Позавчера эту серию удалось прервать: в Екатеринбурге был повержен «Автомобилист» со счётом 5:4 Б. Правда, в какой-то момент третьего периода счёт был 4:1 в пользу команды Алексея Жамнова. Как вы понимаете, такое преимущество отдавать в рамках третьего отрезка просто недопустимо. Тем более — для такой классной команды, как «Спартак». Однако москвичи просто попали в небольшую яму. Где-то банально отворачивается удача. Шайба порой просто не идёт в ворота.

Думаю, что в Астане можно постараться победить. У команды для этого есть всё. Победа «Спартака» с форой (-2) и коэффициентом 2.55», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».