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«Витязь» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Витязь» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Витязь» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 2.60.

«Витязь» уже вывалился из зоны плей-офф и постарается дать бой сильному сопернику. Разгромной разницы ждать не приходится – и не только из-за повышенной самоотдачи хозяев. В последние две недели армейцы являются типичной низовой командой. Даже на максимальном старании они смогли забросить больше двух шайб только совсем уж слабому «Барысу». Вот и в Балашихе команда Воробьёва постарается взять очки, при этом по максимуму сэкономив силы. Всё-таки впереди два очень сложных матча в Нижнем и Ярославле.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что ждём итоговых цифр, схожих с сентябрьской встречей соперников (ЦСКА выиграл дома 3:2). Берём пять заброшенных или меньше с минимальной победой гостей. Будь вратари «Витязя» на высоте, можно было бы даже рискнуть со ставкой на ничью в основное время. Но голкиперы команды в последнее время пропускают многовато», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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