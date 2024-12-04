«Витязь» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Витязь» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 2.60.

«Витязь» уже вывалился из зоны плей-офф и постарается дать бой сильному сопернику. Разгромной разницы ждать не приходится – и не только из-за повышенной самоотдачи хозяев. В последние две недели армейцы являются типичной низовой командой. Даже на максимальном старании они смогли забросить больше двух шайб только совсем уж слабому «Барысу». Вот и в Балашихе команда Воробьёва постарается взять очки, при этом по максимуму сэкономив силы. Всё-таки впереди два очень сложных матча в Нижнем и Ярославле.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2024, среда. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Так что ждём итоговых цифр, схожих с сентябрьской встречей соперников (ЦСКА выиграл дома 3:2). Берём пять заброшенных или меньше с минимальной победой гостей. Будь вратари «Витязя» на высоте, можно было бы даже рискнуть со ставкой на ничью в основное время. Но голкиперы команды в последнее время пропускают многовато», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».