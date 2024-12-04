«Атлетик» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Атлетик» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

«Матч между «Атлетиком» и «Реалом» пройдёт в рамках 19-го тура Ла Лиги. «Атлетик» находится в хорошей форме: команда одержала победы над «Реалом Сосьедад» (1:0), «Эльфсборгом» (3:0) и «Райо Вальекано» (2:1), демонстрируя надёжную оборону и грамотное использование фланговых атак. «Реал» Мадрид, несмотря на недавние неудачи в Лиге чемпионов в матчах с «Миланом» (1:3) и «Ливерпулем» (0:2), стабильно выступает в Ла Лиге и выиграл три последние встречи. В прошлом туре «Королевский клуб» обыграл «Хетафе» (2:0).

В матче «Реалу» не смогут помочь Алаба, Карвахаль, Винисиус и Васкес, которые восстанавливаются от полученных повреждений.

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Прогнозы экспертов склоняются в пользу «Реала», если учитывать их опыт и историческое превосходство в личных встречах (последняя победа «Атлетика» датируется 2022 годом). Однако, с учётом отсутствия у «Реала» целого ряда ключевых игроков, считаем, что матч вряд ли будет результативным. Поставим на тотал меньше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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