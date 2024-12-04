«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ 4 декабря

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.97.

«В 14-м туре английской Премьер-лиги сойдутся «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Тут встречаются соседи по турнирной таблице. Это просто удивительно, когда такое было — 14-й тур, а «Ман Сити» и «Ноттингем» являются соседями?!

Всё потому, что ноябрь был просто ужасен для «горожан», как, впрочем, и последняя их игра, которая уже прошла в декабре., — 0:2 от «Ливерпуля». Уже семь матчей без побед команда Гвардиолы провела.

Но серия неудачная должна когда-то закончиться. И почему бы не завтра, на своём стадионе, при полных трибунах? «Манчестер» просто обязан победить. Так что предлагаю два варианта: «Манчестер Сити» забьёт в обоих таймах или победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».