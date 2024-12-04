«Арсенал» — «МЮ»: делай ставку и участвуй в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ!

4 декабря «Арсенал» в рамках чемпионата Англии примет «Манчестер Юнайтед». Встреча 14-го тура состоится на Эмирейтс и стартует в 23:15 мск. Соперники сойдутся в центральном матче игрового дня, а ты можешь принять участие в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ. Выполняй квесты, делай ставки, забирай фрибеты в акции «Новогодняя миссия».

«Арсенал» добился победы в трёх встречах подряд с учётом всех турниров. «Канониры» набрали ход, а главный тренер команды Микель Артета доволен своими футболистами. «Мы сейчас находимся в прекрасном моменте, но в футболе нужно быть начеку и как можно лучше подготовиться к завтрашнему дню», — отметил испанский наставник лондонцев.

«Манчестер Юнайтед» тоже постепенно приходит в себя. Эрик тен Хаг был уволен и оставил манкунианцев на 14-м месте в АПЛ. После голландского специалиста «МЮ» больше не проигрывал. Сначала команду временно возглавил Руд ван Нистелрой, затем подписавший контракт с «Лестером». Затем на роль основного тренера взяли Рубена Аморима. С ним уже виден прогресс, ведь манкунианцы постепенно поднимаются в турнирной таблице.

Коллектив из Манчестера демонстрирует серию из семи матчей без поражений. Команда забила в каждом из них. Аморим сдержанно реагирует на промежуточные успехи и отмечает, что команду лучше судить по игре, а не по результатам. Любопытно, что «Спортинг» уступил в первом же матче лиги без бывшего наставника. Ранее было 32 игры без поражений.

«Арсенал» набрал 25 очков, идёт на втором месте в чемпионате Англии и на девять очков отстаёт от лидирующего «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» расположился на девятой строчке и имеет в активе 19 очков. В текущем сезоне соперники ещё не встречались в официальных матчах.

Регистрируйся в БЕТСИТИ: фрибеты на 25 000 000 рублей ждут тебя!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»