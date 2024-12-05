«Анахайм» — «Вегас»: прогноз на матч 5 декабря

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Анахайм» — «Вегас».

Ставка: «Вегас» победит за 2.00.

На последнем отрезке сезона «Анахайм» заметно прибавил. Четыре поражения в 10 матчах — более чем неплохой показатель для одного из главных аутсайдеров лиги, каковым «Дакс» и являются. На выход в плей-офф они не претендуют. Отставание от лидеров слишком большое, да и силёнок маловато. Перестройка!

«Вегас» с самого начала сезона находится на самом верху Тихоокеанского дивизиона. Результаты на последнем отрезке сезона схожи с «Анахаймом», время от времени случаются провалы. Для второго-третьего месяцев сезона дело житейское. При этом, в отличие от «Дакс», побеждали «Голден Найтс» не только середняков и аутсайдеров.

Совсем недавно подопечные Брюса Кэссиди обыграли лидирующий «Виннипег» (4:3). Главным героем встречи стал Иван Барбашёв. Он оформил дубль. Машина завелась! Также не перестаёт радовать Павел Дорофеев. После перевода во второе звено он стал радовать результативностью с завидной стабильностью. 24-летний форвард в среднем забивает каждые две-три игры.

«Вегас» — явный фаворит. История очных встреч всецело на стороне «Голден Найтс». 7 из 11 выиграны по итогам 60 минут. Можно смело проверить лобовую победу гостей. Напрягает разве что напряжённый календарь. Бэк-ту-бэк — это всегда неприятно. Накануне «рыцари» принимали «Эдмонтон» (1:0), после чего летели 360 км до Анахайма. Приятного мало, однако запаса мастерства должно хватить.