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«Фулхэм» — «Брайтон»: прогноз на матч чемпионата Англии

«Фулхэм» — «Брайтон»: прогноз на матч чемпионата Англии
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» забьёт в первом тайме за 2.05.

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Две бодрые команды с добротной результативностью, прекрасно чувствующие себя в верхней половине таблицы. «Чайки» летят повыше: входят в зону Лиги чемпионов, опережая даже «Манчестер Сити». «Фулхэм» в последнее время притормозил и сполз ближе к серединке, но до того же «Брайтона» рукой подать — всего четыре очка.

В семи предыдущих турах АПЛ «Брайтон» проиграл лишь однажды. Да и то «Ливерпулю», а значит — не считается. Красные сейчас обыгрывают всех подряд! В то же время «Фулхэм» при всей своей нестабильности хорош дома (не считая 1:4 от едва живого «Вулверхэмптона», где совсем развалились во втором тайме), а главное — в восьми предыдущих очных встречах с 2018 года «дачники» как минимум не проигрывали.

С такими исходными данными лезть в исход не рискнём, а вот проверить гол «Брайтона» в первом тайме за 2.05 интересно. «Чайки» в принципе часто находят путь до сетки ворот к перерыву, а в гостях в АПЛ в последний раз не забивали в первом тайме ещё в августе. Причём в соперниках тогда был «Арсенал». Даже «Ливерпулю» и «Челси» досталось! Учитывая откровенно не блещущую оборону «Фулхэма» (18 пропущенных) и хорошее состояние гостей, коэффициент кажется завышенным.

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