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«Аталанта» — «Милан»: определён фаворит центрального матча тура в Серии А

«Аталанта» — «Милан»: определён фаворит центрального матча тура в Серии А
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В пятницу, 6 декабря, на стадионе «Джевисс» в Бергамо состоится центральный матч 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бергамаскам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.06, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.80 — около 26% вероятности. Ничейный исход соразмерен успеху гостей.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол в Бергамо. Тотал меньше 2.5 мяча представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее же вероятным экспертам представляется равный счёт 1:1 (6.40).

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