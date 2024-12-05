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СКА — «Динамо»: назван фаворит центрального матча дня в КХЛ

СКА — «Динамо»: назван фаворит центрального матча дня в КХЛ
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В четверг, 5 декабря, на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге состоится матч СКА — «Динамо» Москва. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Романа Ротенберга. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.95 (51% вероятности), в то время как победа московского «Динамо» по итогам 60 минут оценивается коэффициентом 3.60 (27% вероятности). Овертайм идёт за 4.25 (22%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в Санкт-Петербурге. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.45.

Если каждая команда забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.62 — более 60% вероятности. Поставить на буллит в основное время можно за 7.00.

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