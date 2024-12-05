СКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на встречу КХЛ СКА — «Динамо».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.97.

СКА сумел-таки преодолеть череду неудачных матчей. Сейчас результаты выглядят вполне прилично: шесть игр — четыре победы. И это глоток свежего воздуха после пяти поражений подряд. Петербуржцы вернулись в родные пенаты после дальневосточной командировки, которая прошла с переменным успехом.

Важно отметить, что подопечные Романа Ротенберга получили дополнительные дни отдыха, поскольку свою последнюю встречу провели ещё в ноябре. Московское же «Динамо» на днях гостило в Казани у местного «Ак Барса». Надо сказать, не очень удачно. Матч получился яркий, с девятью заброшенными шайбами на двоих, но гости уступили — 4:5.

Любопытно, что это уже вторая подряд игра, когда подопечные Алексея Кудашова получают не меньше четырёх шайб в свои ворота. Ранее они гостили у «Куньлуня». Победу добыли уже за пределами основного времени — 5:4 ОТ. А если взглянуть на две последние очные встречи СКА и «Динамо», здесь тоже есть место большому количеству голов.

В прошлый раз в Санкт-Петербурге СКА выиграл у «Динамо» со счётом 5:3. На этот раз тоже можно ожидать штук шесть заброшенных шайб. Гости прилично чудят в обороне. По крайней мере, некоторое недопонимание точно есть. Момент с курьёзным голом в Татарстане это подтверждает. Но и от хозяев требовать максимальной концентрации после небольшого простоя и перелётов не стоит.

Альтернативные варианты — обе забросят больше 1.5 шайбы или 1Х через тотал больше 4.5 шайбы. В первом случаев коэффициент, правда, заметно ниже. Зато во втором есть надежда на СКА, который выступит на домашнем льду. Хотя столичное «Динамо» должно собраться после поражения в Казани.